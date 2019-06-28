Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’597 1.1%  SPI 17’365 1.1%  Dow 47’369 0.8%  DAX 23’993 0.1%  Euro 0.9283 -0.2%  EStoxx50 5’691 0.5%  Gold 4’141 0.6%  Bitcoin 84’274 -1.2%  Dollar 0.8022 -0.3%  Öl 64.3 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Sika41879292Zurich Insurance1107539Idorsia36346343NVIDIA994529
Top News
UBS AG: Sell für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Munich Re-Aktie trotzdem tiefer: Versicherungsgesellschaft überzeugt Anleger mit starkem 3. Quartal
Tesla-Aktie vor Durchbruch? Nächster Meilenstein in Sicht - Israel prüft Zulassung von FSD-System
Warum sich der Franken derzeit zum Dollar und Euro leicht stärkt
Amazon-Aktie im Blick: Das lehrt die Vergangenheit über den Black Friday
Suche...
eToro entdecken

K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888

18.20
CHF
0.30
CHF
1.65 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2025 10:24:48

K+S Neutral

K+S
10.03 CHF -1.83%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat K+S nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Neutral" belassen. Der Düngerhersteller habe ordentlich abgeschnitten und mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) sowie dem bereinigten freien Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Angelina Glazova am Dienstag. Die ein wenig eingeengte Ebitda-Zielspanne sei aber immer noch recht breit, und ihr unveränderter Mittelpunkt impliziere für das Schlussquartal eine schwächere Entwicklung als erwartet./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:05 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: K+S AG Neutral
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
10.98 € 		Abst. Kursziel*:
18.40%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
10.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.37%
Analyst Name::
Angelina Glazova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse