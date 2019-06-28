K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
K+S Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Hauptsächlich wegen höherer Preise, aber auch angesichts moderat gestiegener Absatzmengen im Segment Landwirtschaft rechne er bei dem Düngemittelproduzenten zwar mit einem etwas stärkeren Gewinnanstieg (Ebitda) als der Markt, schrieb Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aktien teuer. Der Experte verwies auf das Risiko künftig sinkender Kalipreise und den geringen Barmittelzufluss./la/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Sell
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
11.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.98%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
11.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.68%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu K+S AG
|
09.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: mittags Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
07.10.25
|MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
30.09.25
|September 2025: So schätzen Experten die K+S-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.09.25
|MDAX-Titel K+S-Aktie: Hätte sich eine K+S-Anlage vor einem Jahr inzwischen gerechnet? (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt im Plus (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
23.09.25
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)