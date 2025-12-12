Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’881 -0.2%  SPI 17’721 -0.1%  Dow 48’432 -0.6%  DAX 24’196 -0.4%  Euro 0.9340 0.1%  EStoxx50 5’723 -0.5%  Gold 4’262 -0.4%  Bitcoin 71’381 -2.9%  Dollar 0.7964 0.2%  Öl 61.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204Swiss Re12688156NVIDIA994529Idorsia36346343Helvetia Baloise46664220
Top News
"Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Aus seiner Sicht deutlich überbewertet
NEL-Aktie legt zu: Unternehmen setzt auf Effizienz und Kostenkontrolle
Warum der Bitcoin fällt: Analyst erkennt Einflussfaktoren rund um Donald Trump
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth profitieren von politischer Fantasie in den USA
Suche...
Plus500 Depot

Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

330.09
CHF
11.62
CHF
3.65 %
17:29:57
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.12.2025 16:21:09

Linde Buy

Linde
330.09 CHF 3.65%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 535 US-Dollar belassen. Laurence Alexander schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, Der Gaskonzern verteidige seinen "Kernalgorithmus". Dieser basiere seit den 1990er Jahren auf zwei zentralen Inhalten: Kapitaldisziplin und Technologie. 2026 werde zwar wahrscheinlich nochmals ein unruhiges Jahr, doch neue technologische Entwicklungen deuteten darauf hin, dass der aktuelle Zyklus anders verlaufe./tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 22:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 535.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 412.71 		Abst. Kursziel*:
29.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 415.19 		Abst. Kursziel aktuell:
28.86%
Analyst Name::
Laurence Alexander 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Linde plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Linde plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:21 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
12:34 Linde Buy Deutsche Bank AG
09:51 Linde Buy UBS AG
07:38 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Linde Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Linde plc 330.09 3.65% Linde plc