Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
Linde Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 535 US-Dollar belassen. Laurence Alexander schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, Der Gaskonzern verteidige seinen "Kernalgorithmus". Dieser basiere seit den 1990er Jahren auf zwei zentralen Inhalten: Kapitaldisziplin und Technologie. 2026 werde zwar wahrscheinlich nochmals ein unruhiges Jahr, doch neue technologische Entwicklungen deuteten darauf hin, dass der aktuelle Zyklus anders verlaufe./tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 535.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 412.71
|
Abst. Kursziel*:
29.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 415.19
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.86%
|
Analyst Name::
Laurence Alexander
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
|
11.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
09.12.25
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.12.25
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.11.25
|Linde-Aktie: Was Analysten von Linde erwarten (finanzen.net)
|
25.11.25
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Verlust hätte ein Linde-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.25
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.11.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Linde plc
|16:21
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:34
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Linde Buy
|UBS AG
|07:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|16:21
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:34
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Linde Buy
|UBS AG
|07:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
