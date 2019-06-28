Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888

18.20
CHF
-2.34
CHF
-11.39 %
28.06.2019
SWX
Historisch
K+S
10.66 CHF 0.67%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S von 22 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Oliver Schwarz verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung auf seine nach unten revidierten Ergebnisprognosen für den Düngerkonzern, dessen Bericht zum zweiten Quartal deutlich von Wertberichtigungen beeinträchtigt worden sei. Auf bereinigter Basis liefen die Geschäfte aber gut./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

K+S AG Buy
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
19.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11.43 € 		Abst. Kursziel*:
66.23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66.37%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:27 K+S Buy Warburg Research
20.08.25 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.25 K+S Sell UBS AG
13.08.25 K+S Halten DZ BANK
13.08.25 K+S Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

