K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
18.20CHF
-2.34CHF
-11.39 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.09.2025 13:27:05
K+S Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S von 22 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Oliver Schwarz verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung auf seine nach unten revidierten Ergebnisprognosen für den Düngerkonzern, dessen Bericht zum zweiten Quartal deutlich von Wertberichtigungen beeinträchtigt worden sei. Auf bereinigter Basis liefen die Geschäfte aber gut./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Buy
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
19.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.43 €
|
Abst. Kursziel*:
66.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.37%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu K+S AG
|
09.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert (finanzen.ch)
|
02.09.25
|MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in K+S von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.09.25
|EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Christian H. Meyer, Kauf (EQS Group)
|
01.09.25
|EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Christian H. Meyer, buy (EQS Group)
|
31.08.25
|K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im August mehrheitlich zum Verkauf (finanzen.net)
|
29.08.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
29.08.25
|K+S-Aktie verliert: Vertrag von CEO Meyer bis 2031 verlängert (Dow Jones)
Analysen zu K+S AG
|13:27
|K+S Buy
|Warburg Research
|20.08.25
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13:27
|K+S Buy
|Warburg Research
|20.08.25
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.08.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|K+S AG
|18.20
|-11.39%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:24
|
Warburg Research
Energiekontor Buy
|13:23
|
Bernstein Research
Unilever Outperform
|13:19
|
Bernstein Research
EssilorLuxottica Market-Perform
|13:17
|
Deutsche Bank AG
Inditex Hold
|13:16
|
UBS AG
Inditex Neutral
|13:16
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|13:14
|
Bernstein Research
Continental Underperform