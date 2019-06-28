Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Der Düngerkonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Buy
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
19.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.95 € 		Abst. Kursziel*:
73.52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
74.31%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

