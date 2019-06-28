K+S 10.09 CHF -1.22% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Der Düngerkonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



