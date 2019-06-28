K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
18.20CHF
0.30CHF
1.65 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2025 11:53:35
K+S Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 11 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Quartalszahlen seien solide ausgefallen, schrieb Sebastian Bray in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Konsensschätzungen spiegelten aber eine zu entspannte Haltung wider hinsichtlich hoher neuer Kapazitäten am Kalimarkt ab dem Jahr 2027./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Sell
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
9.50 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
11.37 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.45%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
11.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.61%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu K+S AG
|
12:26
|MDAX aktuell: So steht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
11.11.25