Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’887 -0.1%  SPI 17’721 -0.1%  Dow 48’407 -0.6%  DAX 24’211 -0.3%  Euro 0.9340 0.1%  EStoxx50 5’727 -0.5%  Gold 4’276 -0.1%  Bitcoin 71’381 -2.9%  Dollar 0.7964 0.2%  Öl 61.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204Swiss Re12688156NVIDIA994529Idorsia36346343Helvetia Baloise46664220
Top News
"Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Aus seiner Sicht deutlich überbewertet
NEL-Aktie legt zu: Unternehmen setzt auf Effizienz und Kostenkontrolle
Warum der Bitcoin fällt: Analyst erkennt Einflussfaktoren rund um Donald Trump
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Analysten im Fokus: Starke Studiendaten und der CureVac-Deal stützen Bewertung der BioNTech-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

8.30
CHF
-0.13
CHF
-1.54 %
17:27:57
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.12.2025 16:24:26

thyssenkrupp Halten

thyssenkrupp
8.36 CHF 1.22%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Geschäftsjahreszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 10 Euro belassen. Von dem Industriekonzern habe es Licht und Schatten gegeben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Operativ sei das Ergebnis solide, doch der Ausblick sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dies verdeutliche, dass die Neuaufstellung noch Zeit und Kapital erfordere. Mittel- bis langfristig sei entscheidend, ob die Maßnahmen konsequent umgesetzt werden und die Kapitaldisziplin gewahrt bleibt./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender thyssenkrupp-Kurs >5 >10 >15
Fallender thyssenkrupp-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Halten
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
8.94 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
8.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu thyssenkrupp AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:24 thyssenkrupp Halten DZ BANK
10.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
09.12.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen