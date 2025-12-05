Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
|
05.12.2025 12:26:24
Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX mittags mit Zuschlägen
MDAX-Handel am Freitag.
Am Freitag notiert der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.83 Prozent fester bei 29’841.71 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 344.520 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.153 Prozent auf 29’642.35 Punkte an der Kurstafel, nach 29’597.02 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29’877.29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’559.25 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0.030 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 29’374.55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bewegte sich der MDAX bei 30’011.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der MDAX 27’132.80 Punkte auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16.03 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31’754.30 Punkten. Bei 23’135.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 5.95 Prozent auf 19.69 EUR), RENK (+ 3.53 Prozent auf 51.20 EUR), thyssenkrupp (+ 3.30 Prozent auf 9.51 EUR), K+S (+ 2.91 Prozent auf 12.03 EUR) und LANXESS (+ 2.58 Prozent auf 17.49 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Nemetschek SE (-1.80 Prozent auf 92.75 EUR), Bechtle (-1.36 Prozent auf 43.68 EUR), Jungheinrich (-1.21 Prozent auf 34.40 EUR), KION GROUP (-1.14 Prozent auf 65.30 EUR) und Nordex (-1.00 Prozent auf 25.80 EUR).
MDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’748’724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42.280 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus
Im MDAX hat die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16.81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Jungheinrich AG
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
04.12.25
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
04.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mittags im Aufwind (finanzen.ch)
04.12.25
|Börse Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
30.11.25
|November 2025: Experten empfehlen Jungheinrich-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
28.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
26.11.25
|MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
20.11.25
|XETRA-Handel MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
