K+S Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für K+S nach einer von der Privatbank organisierten Konferenz für Lebensmittelzutaten und Chemikalien auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Angesichts ähnlich verhaltener Geschäfte im dritten Quartal wie im zweiten Jahresviertel hätten sich viele industriell ausgerichtete Chemieunternehmen mit positiven Prognosen zurückgehalten, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aufgrund der zahlreichen "falschen Hoffnungen" auf eine Erholung im zweiten Halbjahr 2025 seien die aktuellen Erwartungen der Management-Teams wohl realistisch./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Sell
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
11.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.14%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
11.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.57%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu K+S AG
|
11.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert (finanzen.ch)
|
09.09.25
|MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
02.09.25
|MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in K+S von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.09.25
|EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Christian H. Meyer, buy (EQS Group)
|
01.09.25