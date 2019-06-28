K+S 10.59 CHF 3.38% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S nach Zahlen zum dritten Quartal von 13,50 auf 12,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Düngerhersteller habe ein "ordentliches Quartal" abgeliefert, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei auch im kommenden Jahr kein echter Rückenwind für den Kalipreis in Sicht. Er sprach von einem "dynamikarmen Kali-Markt"./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





