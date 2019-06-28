K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
18.20CHF
0.30CHF
1.65 %
28.06.2019
SWX
12.11.2025 16:29:29
K+S Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S nach Zahlen zum dritten Quartal von 13,50 auf 12,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Düngerhersteller habe ein "ordentliches Quartal" abgeliefert, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei auch im kommenden Jahr kein echter Rückenwind für den Kalipreis in Sicht. Er sprach von einem "dynamikarmen Kali-Markt"./rob/ck/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Halten
Unternehmen:
K+S AG
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten
Kurs*:
11.62 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten
Kurs aktuell:
11.56 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu K+S AG
15:58
|Börse Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
12:26