BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
73.25CHF
0.13CHF
0.18 %
17:30:00
BRXC
12.12.2025 16:20:06
BNP Paribas Equal Weight
BNP Paribas
73.25 CHF 0.18%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Derzeit sei viel los, was angekündigte Veräußerungen durch die französische Bank betrifft, schrieb Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie geht davon aus, dass dem gestärkten Kapital nur geringfügige Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie gegenüber stehen. Der Weg dahin sei jedoch lang und steinig./tih/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 12:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 12:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
79.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
79.80 €
Abst. Kursziel*:
-1.00%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
78.01 €
Abst. Kursziel aktuell:
1.27%
Analyst Name::
Flora Bocahut
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
