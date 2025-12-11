Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
12.12.2025 16:23:02
Schneider Electric Equal Weight
Schneider Electric
219.73 CHF -1.68%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 231 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Elektrotechnik-Konzerns sei solide gewesen, schrieb George Featherstone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Franzosen hätten gezeigt, dass sie ideal positioniert sind, um über mehrere Jahre von Megathemen zu profitieren./rob/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
231.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
236.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.39%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
235.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.83%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse