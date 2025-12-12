Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta auf "Overweight" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. Analyst Doug Anmuth bleibt in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2026 für US-Internetaktien generell positiv gestimmt. Er wird aber im vierten Jahr des KI-Megatrends selektiver, da jetzt die Monetarisierung in diesem Bereich mit anhaltend hohen Investitionen an Bedeutung gewinne. Seine Top-Empfehlungen sind unter den Großen der Branche Alphabet und Amazon und daneben noch Spotify sowie Doordash./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 800.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 646.77
|
Abst. Kursziel*:
23.69%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 640.00
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
16:29
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Nick Clegg takes on venture capital role alongside Meta AI scientist Yann LeCun (Financial Times)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 mittags stärker (finanzen.ch)
|
08.12.25