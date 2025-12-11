Amazon Aktie 645156 / US0231351067
Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Analyst Doug Anmuth bleibt in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2026 für US-Internetaktien generell positiv gestimmt. Er wird aber im vierten Jahr des KI-Megatrends selektiver, da jetzt die Monetarisierung in diesem Bereich mit anhaltend hohen Investitionen an Bedeutung gewinne. Seine Top-Empfehlungen sind unter den Großen der Branche Alphabet und Amazon und daneben noch Spotify sowie Doordash./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Overweight
Unternehmen:
Amazon
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 305.00
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
$ 227.50
Abst. Kursziel*:
34.07%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 225.69
Abst. Kursziel aktuell:
35.14%
Analyst Name::
Doug Anmuth
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
16:29
|Amazon Aktie News: Amazon gibt am Freitagnachmittag ab (finanzen.ch)
16:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
13:06
|Abgabe auf Importe von Billigwaren in EU (AWP)
11.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
11.12.25