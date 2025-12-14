Aptos: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wertzuwachs oder -verlust? 14.12.2025 11:03:09

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Aptos Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr notierte Aptos bei 14.23 USD. Bei einer APT-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70.27 Aptos in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119.55 USD, da sich der Wert von Aptos am 13.12.2025 auf 1.701 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 88.04 Prozent vermindert.

Am 12.12.2025 fiel APT auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.632 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos liegt derzeit bei 13.92 USD und wurde am 16.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
