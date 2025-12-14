|Wertzuwachs oder -verlust?
|
14.12.2025 11:03:09
Aptos: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Aptos Anlegern gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 1 Jahr notierte Aptos bei 14.23 USD. Bei einer APT-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70.27 Aptos in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119.55 USD, da sich der Wert von Aptos am 13.12.2025 auf 1.701 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 88.04 Prozent vermindert.
Am 12.12.2025 fiel APT auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.632 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos liegt derzeit bei 13.92 USD und wurde am 16.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|71’916.30711
|-2.16%
|Handeln
|Vision
|0.07292
|-1.68%
|Handeln
|Ethereum
|2’460.84628
|-4.32%
|Handeln
|Ripple
|1.60069
|-1.10%
|Handeln
|Solana
|105.56440
|-2.64%
|Handeln
|Cardano
|0.32703
|-3.23%
|Handeln
|Polkadot
|1.60280
|-2.46%
|Handeln
|Chainlink
|10.88744
|-2.64%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-5.26%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-4.06%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/