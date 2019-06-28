K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
K+S Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Nach einem Gespräch mit dem Management habe sie ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngemittelkonzerns erhöht und liege damit nun geringfügig unter der Markterwartung, schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies reflektiere eine bessere Kostenentwicklung und eine etwas stärkere Verlagerung des Produktmixes hin zu Spezialprodukten als zuvor angenommen./rob/la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Neutral
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
11.70 €
|
Abst. Kursziel*:
11.11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
11.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.65%
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
