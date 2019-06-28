Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
K+S Aktie

18.20
CHF
-2.34
CHF
-11.39 %
28.06.2019
SWX
K+S Neutral

K+S
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Nach einem Gespräch mit dem Management habe sie ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngemittelkonzerns erhöht und liege damit nun geringfügig unter der Markterwartung, schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies reflektiere eine bessere Kostenentwicklung und eine etwas stärkere Verlagerung des Produktmixes hin zu Spezialprodukten als zuvor angenommen./rob/la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:59 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Neutral
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
11.70 € 		Abst. Kursziel*:
11.11%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
11.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.65%
Analyst Name::
Angelina Glazova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

