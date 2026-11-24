Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.90 Prozent tiefer bei 3’850.78 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 535.378 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3’882.62 Zählern und damit 0.085 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3’885.94 Punkte).

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3’842.30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’887.82 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der TecDAX bei 4’024.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, stand der TecDAX bei 4’049.23 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 3’459.68 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.25 Prozent nach oben. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 2.71 Prozent auf 78.94 EUR), OHB SE (+ 2.22 Prozent auf 184.00 EUR), United Internet (+ 2.15 Prozent auf 24.68 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.44 Prozent auf 14.83 EUR) und Drägerwerk (+ 1.15 Prozent auf 123.40 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-9.96 Prozent auf 28.85 EUR), Infineon (-3.62 Prozent auf 46.67 EUR), Siltronic (-3.20 Prozent auf 52.90 EUR), JENOPTIK (-3.16 Prozent auf 34.92 EUR) und PVA TePla (-2.67 Prozent auf 26.24 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 974’094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 207.374 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4.42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch