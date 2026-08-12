Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochnachmittag entwickeln

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Bitcoin reduzierte sich um 17:11 um 0,26 Prozent auf 63.400,08 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 63.565,51 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,8 Prozent aufweist und bei 8,30 EUR notiert.

Daneben fällt Litecoin um 0,87 Prozent auf 45,07 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 45,47 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,42 Prozent auf 1.889,54 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.881,64 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,07 Prozent auf 213,49 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 213,64 US-Dollar.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,022 US-Dollar am Vortag auf 1,010 US-Dollar nach unten (1,22 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 5,25 Prozent auf 397,05 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 377,23 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 2,31 Prozent auf 0,1826 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,1869 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1592 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1618 US-Dollar.

Mit dem Tron-Kurs geht es indes nach oben. Tron gewinnt 0,33 Prozent auf 0,3358 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3347 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 1,15 Prozent auf 609,66 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 616,77 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0718 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0707 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 17:11 ab. Es geht 0,74 Prozent auf 75,62 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 76,18 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Avalanche-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 6,324 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,740 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,772 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,6851 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6916 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.