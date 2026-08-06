IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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07.08.2026 12:23:49
IONOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer hob in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht den starken Neukundenzuwachs hervor./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.84 €
|
Abst. Kursziel*:
25.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.69%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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