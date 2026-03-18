Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’558 -1.6%  SPI 17’510 -1.7%  Dow 46’225 -1.6%  DAX 22’944 -2.4%  Euro 0.9126 0.5%  EStoxx50 5’619 -2.1%  Gold 4’684 -3.1%  Bitcoin 55’851 -1.1%  Dollar 0.7957 0.4%  Öl 114.6 4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Re-Aktie schwächer: Experten sehen ungebrochenen Trend bei Katastrophenschäden
Samsung-Aktie: Milliarden-Regen für die KI
Ausblick: FedEx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Eskalation im Nahen Osten: Dollar steigt - Franken schwächt sich nach SNB-Entscheid ab
Tesla & SpaceX AI bleiben NVIDIA treu: Elon Musk kündigt umfangreiche Bestellungen an - Aktien verieren leicht
Suche...
eToro entdecken

IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1

21.80
CHF
2.30
CHF
11.79 %
12:09:50
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.03.2026 10:58:32

IONOS Buy

IONOS
22.00 CHF 12.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 45,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee attestierte dem Webhoster am Donnerstag beruhigend gute Ergebnisse im vierten Quartal 2025. Auch der Neukundenzuwachs sei solide./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: IONOS Buy
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
45.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.30 € 		Abst. Kursziel*:
87.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
89.19%
Analyst Name::
Andrew Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu IONOS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?