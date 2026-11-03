Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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Intesa Sanpaolo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7,25 Euro belassen. Der Nettogewinn der italienischen Großbank liege vier Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer ersten Reaktion am Dienstag. Geringere Rückstellungen für verlustträchtige Kredite und geringere Kosten hätten hierzu beigetragen./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.25 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.96 €
|
Abst. Kursziel*:
21.58%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
6.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.77%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
12:26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.42
|1.31%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:39
|
Jefferies & Company Inc.
Intesa Sanpaolo Buy
|14:32
|
RBC Capital Markets
Intesa Sanpaolo Outperform
|14:31
|
JP Morgan Chase & Co.
Pfizer Neutral
|14:23
|
Jefferies & Company Inc.
Apple Underperform
|14:09
|
UBS AG
Eni Buy
|14:09
|
UBS AG
BP Buy
|14:07
|
UBS AG
Deutsche Börse Neutral