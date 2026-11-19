Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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Intesa Sanpaolo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Intesa Sanpaolo auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die italienischen Banken hätten im dritten Quartal mit anziehenden Zinsüberschüssen, einer strikten Kostenkontrolle und resilienten Vermögenswerten Furore gemacht, was ein weiteres Ergebniswachstum im kommenden Jahr unterstützen sollte, schrieb Marco Nicolai in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Der entscheidende Belastungsfaktor bleibe die Bankenbesteuerung. Intesa bleibt der Top-Wert des Experten./gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.12 €
|
Abst. Kursziel*:
30.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.23%
|
Analyst Name::
Marco Nicolai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
19.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
18.11.26
|STOXX-Handel: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.46
|-2.04%
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