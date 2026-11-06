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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

5.62
CHF
-0.07
CHF
-1.20 %
14:24:24
SWX
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06.11.2026 13:38:09

Intesa Sanpaolo Buy

Intesa Sanpaolo
5.65 CHF -1.33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,80 auf 8,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Italiener an. Sie hob ihre Ergebnisschätzungen und rollte die Bewertungsbasis für ihr Kursziel etwas nach vorn./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
8.20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6.18 € 		Abst. Kursziel*:
32.73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.88%
Analyst Name::
Sofie Peterzens 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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