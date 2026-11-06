Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.62CHF
-0.07CHF
-1.20 %
14:24:24
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06.11.2026 13:38:09
Intesa Sanpaolo Buy
Intesa Sanpaolo
5.65 CHF -1.33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,80 auf 8,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Italiener an. Sie hob ihre Ergebnisschätzungen und rollte die Bewertungsbasis für ihr Kursziel etwas nach vorn./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
8.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.18 €
|
Abst. Kursziel*:
32.73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.88%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
05.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
05.11.26
|STOXX-Handel: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|13:38
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|04.11.26
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|29.10.26
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|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.60
|-1.51%
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|13:40
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BNP Paribas Buy
|13:38
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Goldman Sachs Group Inc.
Intesa Sanpaolo Buy
|13:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
CTS Eventim Neutral
|13:36
|
Goldman Sachs Group Inc.
JCDecaux Neutral
|13:25
|
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