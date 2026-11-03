Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Intesa Sanpaolo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Großbank habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Marco Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Positiv herausgeragt habe der Ausblick auf das Jahr 2027, für das die Italiener mit einem weiteren deutlichen Anstieg des Nettozinsüberschusses rechneten./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.96 €
|
Abst. Kursziel*:
34.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.16%
|
Analyst Name::
Marco Nicolai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
12:26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.42
|1.31%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:39
|
Jefferies & Company Inc.
Intesa Sanpaolo Buy
|14:32
|
RBC Capital Markets
Intesa Sanpaolo Outperform
|14:31
|
JP Morgan Chase & Co.
Pfizer Neutral
|14:23
|
Jefferies & Company Inc.
Apple Underperform
|14:09
|
UBS AG
Eni Buy
|14:09
|
UBS AG
BP Buy
|14:07
|
UBS AG
Deutsche Börse Neutral