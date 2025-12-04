Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Intesa Sanpaolo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 5,90 auf 6 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Neutral
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
6.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5.57 €
|
Abst. Kursziel*:
7.62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.55%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
30.11.25
|Intesa Sanpaolo-Aktie: Experten empfehlen Intesa Sanpaolo im November mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
28.11.25
|STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Minuszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)