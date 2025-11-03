Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.16CHF
0.00CHF
-0.06 %
11:53:15
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.11.2025 12:15:25
Intesa Sanpaolo Neutral
Intesa Sanpaolo
5.16 CHF -0.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,00 auf 5,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Dienstagabend an den Quartalsbericht der Italiener an. Ihre Ergebnisprognosen bis 2027 ändern sich um bis zu etwa zwei Prozent./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Neutral
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
5.90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5.56 €
|
Abst. Kursziel*:
6.04%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.66%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
04.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Experten sehen bei Intesa Sanpaolo-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.10.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
31.10.25
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Schwacher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)