Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,00 auf 5,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Dienstagabend an den Quartalsbericht der Italiener an. Ihre Ergebnisprognosen bis 2027 ändern sich um bis zu etwa zwei Prozent./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



