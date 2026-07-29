Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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30.07.2026 14:55:29
Intesa Sanpaolo Outperform
Intesa Sanpaolo
6.01 CHF -0.35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen von 7 auf 7,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den jüngsten Zahlen der Bank habe er seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn für 2027 um drei Prozent erhöht, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/mf/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.25 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
6.41 €
|
Abst. Kursziel*:
13.10%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
6.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.95%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.07.26
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 mittags im Minus (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|14:55
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|11.06.26
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|08.06.26
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|Jefferies & Company Inc.
|14:55
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
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|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.97
|24.07%
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