NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Erlöse der italienischen Großbank hätten die Markterwartung leicht überboten, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Nettogewinn auf Konzernebene habe die Konsensschätzung vor allem dank eines starken Handelsgeschäfts um zehn Prozent übertroffen./rob/bek/ck;