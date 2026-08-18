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Index-Performance 18.08.2026 17:58:12

STOXX-Handel STOXX 50 schliesst im Minus

STOXX-Handel STOXX 50 schliesst im Minus

Der STOXX 50 notierte am Abend im negativen Bereich.

RELX
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Der STOXX 50 fiel im STOXX-Handel schlussendlich um 0.50 Prozent auf 5’473.23 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.115 Prozent auf 5’494.22 Punkte an der Kurstafel, nach 5’500.53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5’463.34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’495.19 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’385.08 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’068.47 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Wert von 4’560.60 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10.41 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell RELX (+ 2.83 Prozent auf 25.40 GBP), BP (+ 2.68 Prozent auf 5.34 GBP), AstraZeneca (+ 2.13 Prozent auf 118.06 GBP), GSK (+ 1.97 Prozent auf 18.88 GBP) und National Grid (+ 1.81 Prozent auf 12.11 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-5.23 Prozent auf 154.28 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.94 Prozent auf 80.56 CHF), Siemens (-2.30 Prozent auf 275.80 EUR), Airbus SE (-2.10 Prozent auf 209.80 EUR) und Rolls-Royce (-1.66 Prozent auf 15.38 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 50’992’512 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 608.806 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie präsentiert mit 6.99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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