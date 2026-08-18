STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 nachmittags

Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.17 Prozent auf 5’491.21 Punkte nach. In den Handel ging der STOXX 50 0.115 Prozent tiefer bei 5’494.22 Punkten, nach 5’500.53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’463.34 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’495.19 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’385.08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’068.47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, lag der STOXX 50 bei 4’560.60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.77 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern markiert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 2.59 Prozent auf 25.34 GBP), BP (+ 2.48 Prozent auf 5.33 GBP), SAP SE (+ 2.12 Prozent auf 183.38 EUR), AstraZeneca (+ 1.82 Prozent auf 117.70 GBP) und National Grid (+ 1.74 Prozent auf 12.10 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-4.28 Prozent auf 155.84 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.53 Prozent auf 80.90 CHF), Siemens (-1.95 Prozent auf 276.80 EUR), Airbus SE (-1.59 Prozent auf 210.90 EUR) und Rolls-Royce (-0.66 Prozent auf 15.53 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 34’234’079 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 608.806 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.99 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.51 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch