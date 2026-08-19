Hätte sich eine Tether-Investition von vor 3 Jahren rentiert?

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Vor 3 Jahren wurde Tether bei 0.9998 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’000.24 USDT im Portfolio. Da sich der Kurs von USDT-USD gestern auf 0.9993 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 999.49 USD wert. Damit wäre das Investment um 0.05 Prozent gesunken.

Am 04.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9977 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 10.10.2025 bei 1.002 USD.

Redaktion finanzen.net