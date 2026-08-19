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Anlage im Fokus 19.08.2026 19:43:08

So viel Verlust hätte ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Dogecoin-Einstieg gewesen.

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Dogecoin war am 18.08.2021 0.3038 USD wert. Bei einer Investition von 1’000 USD in DOGE vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3’291.70 Dogecoin. Da sich der Wert von Dogecoin am 18.08.2026 auf 0.070212 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 231.12 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 76.89 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 06.08.2026 erreicht und liegt bei 0.068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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