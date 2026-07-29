Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Intesa Sanpaolo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Die italienische Großbank habe solide abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Marco Nicolai in einer Schnelleinschätzung am Mittwoch. Dazu beigetragen hätten höhere Erträge im Kerngeschäft, eine bessere Kostenkontrolle und auch stärkere Handelsergebnisse /rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
7.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.47 €
|
Abst. Kursziel*:
11.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.91%
|
Analyst Name::
Marco Nicolai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
12:26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 mittags im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
28.07.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.07.26