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Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

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29.07.2026 15:03:06

Intesa Sanpaolo Buy

Intesa Sanpaolo
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Die italienische Großbank habe solide abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Marco Nicolai in einer Schnelleinschätzung am Mittwoch. Dazu beigetragen hätten höhere Erträge im Kerngeschäft, eine bessere Kostenkontrolle und auch stärkere Handelsergebnisse /rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
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