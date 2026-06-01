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Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

5.07
CHF
-0.01
CHF
-0.16 %
14:14:02
SWX
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08.06.2026 12:15:07

Intesa Sanpaolo Buy

Intesa Sanpaolo
5.01 CHF -3.69%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Intesa erwarte sich einen achtprozentigen Push für Ergebnis sowie Dividende je Aktie, schrieb Marco Nicolai am Montag anlässlich der Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena ./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
7.20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.51 € 		Abst. Kursziel*:
30.60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.68%
Analyst Name::
Marco Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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