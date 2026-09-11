Compass Group Aktie 36805672 / GB00BD6K4575
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|LSE-Handel im Fokus
|
11.09.2026 09:28:15
Handel in London: FTSE 100 zum Start freundlich
Das macht der FTSE 100 morgens.
Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 0.03 Prozent auf 10’612.00 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3.183 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 10’608.95 Punkten in den Handel, nach 10’608.92 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’607.33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10’630.57 Einheiten.
FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 2.02 Prozent nach. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 10’844.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10’303.88 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 11.09.2025, mit 9’297.58 Punkten bewertet.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6.64 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten markiert.
FTSE 100-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Halma (+ 1.51 Prozent auf 36.42 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1.38 Prozent auf 154.45 USD), Barclays (+ 1.04 Prozent auf 4.89 GBP), Rolls-Royce (+ 0.88 Prozent auf 14.43 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 0.82 Prozent auf 4.16 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil RELX (-1.84 Prozent auf 24.48 GBP), Compass Group (-1.71 Prozent auf 30.43 USD), London Stock Exchange (LSE) (-1.41 Prozent auf 83.92 GBP), Sage (-1.29 Prozent auf 9.67 GBP) und Experian (-1.19 Prozent auf 27.46 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’545’818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 309.660 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Compass Group plc
|
12:26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in London: FTSE 100 zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
07.09.26
|FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.26
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compass Group von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Compass Group plc
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’673.70
|0.61%
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.