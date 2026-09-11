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LSE-Handel im Fokus 11.09.2026 09:28:15

Handel in London: FTSE 100 zum Start freundlich

Handel in London: FTSE 100 zum Start freundlich

Das macht der FTSE 100 morgens.

Compass Group
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Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 0.03 Prozent auf 10’612.00 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3.183 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 10’608.95 Punkten in den Handel, nach 10’608.92 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’607.33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10’630.57 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 2.02 Prozent nach. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 10’844.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10’303.88 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 11.09.2025, mit 9’297.58 Punkten bewertet.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6.64 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten markiert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Halma (+ 1.51 Prozent auf 36.42 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1.38 Prozent auf 154.45 USD), Barclays (+ 1.04 Prozent auf 4.89 GBP), Rolls-Royce (+ 0.88 Prozent auf 14.43 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 0.82 Prozent auf 4.16 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil RELX (-1.84 Prozent auf 24.48 GBP), Compass Group (-1.71 Prozent auf 30.43 USD), London Stock Exchange (LSE) (-1.41 Prozent auf 83.92 GBP), Sage (-1.29 Prozent auf 9.67 GBP) und Experian (-1.19 Prozent auf 27.46 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’545’818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 309.660 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Barclays plc 5.37 1.65% Barclays plc
Compass Group plc 24.88 -0.14% Compass Group plc
Experian PLC 30.29 -0.06% Experian PLC
Halma PLC 39.52 0.98% Halma PLC
HSBC Holdings plc 16.95 1.72% HSBC Holdings plc
InterContinental Hotels Group plc 124.44 0.95% InterContinental Hotels Group plc
International Consolidated Airlines S.A. 4.57 0.82% International Consolidated Airlines S.A.
Lloyds Banking Group 1.21 1.43% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 91.49 -1.53% London Stock Exchange (LSE)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 27.18 -0.29% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 15.84 -0.48% Rolls-Royce Plc
Sage PLC 10.51 -1.45% Sage PLC

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