ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel nach dem Einstieg von Nvidia von 25 auf 35 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Timothy Arcuri sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem typischen Investment eines Kunden bei einem Zulieferer. In diesem Fall sei Nvidia an der Fertigungs-Roadmap von Intel interessiert. Insbesondere aber sei die Beteiligung an Intel im Hinblick auf die Aktivitäten von Nvidia rund um Künstliche Intelligenz von Bedeutung./la/nas;