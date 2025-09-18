Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Intel Aktie 941595 / US4581401001

25.19
CHF
5.37
CHF
27.11 %
18.09.2025
BRXC
18.09.2025 21:53:28

Intel Neutral

Intel
25.19 CHF 27.11%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel nach dem Einstieg von Nvidia von 25 auf 35 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Timothy Arcuri sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem typischen Investment eines Kunden bei einem Zulieferer. In diesem Fall sei Nvidia an der Fertigungs-Roadmap von Intel interessiert. Insbesondere aber sei die Beteiligung an Intel im Hinblick auf die Aktivitäten von Nvidia rund um Künstliche Intelligenz von Bedeutung./la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Neutral
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 35.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 30.57 		Abst. Kursziel*:
14.49%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 30.57 		Abst. Kursziel aktuell:
14.49%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

