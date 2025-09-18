Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Intel Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel nach dem Einstieg von Nvidia von 25 auf 35 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Timothy Arcuri sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem typischen Investment eines Kunden bei einem Zulieferer. In diesem Fall sei Nvidia an der Fertigungs-Roadmap von Intel interessiert. Insbesondere aber sei die Beteiligung an Intel im Hinblick auf die Aktivitäten von Nvidia rund um Künstliche Intelligenz von Bedeutung./la/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte auf Intel
|Mini Futures
|Hebel
|Steigender Intel-Kurs
|>5
|Fallender Intel-Kurs
|Zusammenfassung: Intel Corp. Neutral
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 35.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 30.57
|
Abst. Kursziel*:
14.49%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 30.57
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.49%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
18.09.25
|FirstFT: Deutsche Bank CEO set to face multimillion-pound lawsuit (Financial Times)
|
18.09.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite steigt schlussendlich (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
18.09.25