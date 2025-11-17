Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.11.2025 08:36:42

Intel Market-Perform

Intel
27.27 CHF 0.88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 35 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Hinsichtlich des Überangebots bei Prozessoren habe sich die Lage zuletzt etwas entspannt, schrieb Analyst Stacy Rasgon in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er stellt die Stabilität der Nachfrage jedoch infrage, da die Käufe nach der Windows-Umstellung nun tendenziell wieder nachlassen könnten./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 23:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 02:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

