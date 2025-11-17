Intel Aktie 941595 / US4581401001
27.27CHF
0.24CHF
0.88 %
09:50:18
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.11.2025 08:36:42
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 35 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Hinsichtlich des Überangebots bei Prozessoren habe sich die Lage zuletzt etwas entspannt, schrieb Analyst Stacy Rasgon in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er stellt die Stabilität der Nachfrage jedoch infrage, da die Käufe nach der Windows-Umstellung nun tendenziell wieder nachlassen könnten./ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 23:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 35.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 34.33
|
Abst. Kursziel*:
1.95%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 34.33
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.95%
|
Analyst Name::
Stacy Rasgon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intel Corp.
|
18.11.25
|Intel Aktie News: Intel am Abend leichter (finanzen.ch)
|
18.11.25