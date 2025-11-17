NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 35 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Hinsichtlich des Überangebots bei Prozessoren habe sich die Lage zuletzt etwas entspannt, schrieb Analyst Stacy Rasgon in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er stellt die Stabilität der Nachfrage jedoch infrage, da die Käufe nach der Windows-Umstellung nun tendenziell wieder nachlassen könnten./ck/ag;