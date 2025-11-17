Intel Aktie 941595 / US4581401001
27.40CHF
-0.75CHF
-2.67 %
10:59:00
BRXC
18.11.2025 11:04:42
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 35 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Probleme des US-Chipherstellers seien mittlerweile in den Vordergrund gerückt, schrieb Analyst Qingyuan Lin am Montag in seinem Kommentar zur globalen Halbleiterbranche./ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 35.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 34.71
|
Abst. Kursziel*:
0.84%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 34.72
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.81%
|
Analyst Name::
Qingyuan Lin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
