Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 -0.7%  SPI 17’191 -0.7%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’332 -1.1%  Euro 0.9234 0.1%  EStoxx50 5’577 -1.1%  Gold 4’048 0.1%  Bitcoin 72’897 -0.5%  Dollar 0.7974 0.2%  Öl 64.1 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
Cicor-Aktie: Angebot für TT Electronics revidiert - Ausgabe neuer Aktien geplant
Covestro-Aktie in Grün: Adnoc-Übernahme soll genehmigt werden
ARYZTA-Aktie schwächelt dennoch: Bisherige Prognose für Geschäftsjahr 2025 bestätigt
Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember
Akzo Nobel-Aktie etwas fester: Fusion mit Autolack-Spezialist Axalta
Suche...
Plus500 Depot

Intel Aktie 941595 / US4581401001

27.40
CHF
-0.75
CHF
-2.67 %
10:59:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 11:04:42

Intel Market-Perform

Intel
27.40 CHF -2.67%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 35 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Probleme des US-Chipherstellers seien mittlerweile in den Vordergrund gerückt, schrieb Analyst Qingyuan Lin am Montag in seinem Kommentar zur globalen Halbleiterbranche./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Intel

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Intel-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Intel-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 35.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 34.71 		Abst. Kursziel*:
0.84%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 34.72 		Abst. Kursziel aktuell:
0.81%
Analyst Name::
Qingyuan Lin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse