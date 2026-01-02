Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Rohstoff-Performance im 4. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Grayscale-Prognose: Bitcoin könnte 2026 neue Rekordhöhen erreichen
Dezember 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
IPO-Markt im Blick: Michael Burry nennt zwei Aktien, die Berkshire Hathaway interessieren könnten
Nike-Aktie erneut stärker: CEO Elliott Hill kauft nach Apple-Chef Anteile in Millionenwert zu
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’206.17
Pkt
-43.68
Pkt
-0.17 %
23:16:01
02.01.2026 22:33:45

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Minus

Am Freitagabend herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Schlussendlich ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 25’206.17 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.09 Prozent stärker bei 25’524.27 Punkten in den Freitagshandel, nach 25’249.85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25’086.36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’597.65 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.01 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25’555.86 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.10.2025, einen Stand von 24’892.76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20’975.62 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 10.51 Prozent auf 315.42 USD), ASML (+ 8.78 Prozent auf 1’163.78 USD), Lam Research (+ 8.11 Prozent auf 185.06 USD), Intel (+ 6.72 Prozent auf 39.38 USD) und Enphase Energy (+ 5.30 Prozent auf 33.75 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil AppLovin (-8.24 Prozent auf 618.32 USD), Palantir (-5.56 Prozent auf 167.86 USD), Intuit (-4.98 Prozent auf 629.46 USD), Adobe (-4.77 Prozent auf 333.30 USD) und Atlassian (-4.55 Prozent auf 154.76 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 35’667’298 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.863 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Charter A-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

