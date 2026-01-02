Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Minus

Schlussendlich ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 25’206.17 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.09 Prozent stärker bei 25’524.27 Punkten in den Freitagshandel, nach 25’249.85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25’086.36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’597.65 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.01 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25’555.86 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.10.2025, einen Stand von 24’892.76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20’975.62 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 10.51 Prozent auf 315.42 USD), ASML (+ 8.78 Prozent auf 1’163.78 USD), Lam Research (+ 8.11 Prozent auf 185.06 USD), Intel (+ 6.72 Prozent auf 39.38 USD) und Enphase Energy (+ 5.30 Prozent auf 33.75 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil AppLovin (-8.24 Prozent auf 618.32 USD), Palantir (-5.56 Prozent auf 167.86 USD), Intuit (-4.98 Prozent auf 629.46 USD), Adobe (-4.77 Prozent auf 333.30 USD) und Atlassian (-4.55 Prozent auf 154.76 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 35’667’298 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.863 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Charter A-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch