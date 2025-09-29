FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Intel von 23 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chipkonzern habe angesichts des Einstiegs der US-Regierung sowie von Nvidia, der Veräußerung von Altera und der Folgen der US-Zölle einen ereignisreichen Monat hinter sich, schrieb Ross Seymore in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er begrüße die dahinter stehende Strategie, um jeden Preis die Bilanz zu stärken./gl/edh;