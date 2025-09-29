Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.09.2025 13:33:51

Intel Hold

Intel
27.86 CHF -0.66%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Intel von 23 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chipkonzern habe angesichts des Einstiegs der US-Regierung sowie von Nvidia, der Veräußerung von Altera und der Folgen der US-Zölle einen ereignisreichen Monat hinter sich, schrieb Ross Seymore in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er begrüße die dahinter stehende Strategie, um jeden Preis die Bilanz zu stärken./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Hold
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 30.00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 35.50 		Abst. Kursziel*:
-15.49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 35.47 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.42%
Analyst Name::
Ross Seymore 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

