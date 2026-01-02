Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'267 0.2%  SPI 18'219 0.2%  Dow 48'327 0.6%  DAX 24'539 0.2%  Euro 0.9287 -0.1%  EStoxx50 5'850 1.0%  Gold 4'317 0.1%  Bitcoin 71'284 1.4%  Dollar 0.7926 0.0%  Öl 60.8 -0.2% 
NASDAQ 100-Performance im Blick 02.01.2026 20:04:02

Schwacher Handel: NASDAQ 100 fällt

Schwacher Handel: NASDAQ 100 fällt

Der NASDAQ 100 fällt am Freitagnachmittag.

Adobe
278.08 CHF -0.41%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.50 Prozent schwächer bei 25’123.34 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1.09 Prozent auf 25’524.27 Punkte an der Kurstafel, nach 25’249.85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’086.36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’597.65 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 1.33 Prozent nach. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25’555.86 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24’892.76 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 20’975.62 Punkten gehandelt.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 9.53 Prozent auf 312.60 USD), ASML (+ 8.77 Prozent auf 1’163.73 USD), Lam Research (+ 6.98 Prozent auf 183.13 USD), Intel (+ 6.67 Prozent auf 39.36 USD) und Enphase Energy (+ 6.61 Prozent auf 34.17 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-7.99 Prozent auf 620.00 USD), Intuit (-5.79 Prozent auf 624.06 USD), Palantir (-5.77 Prozent auf 167.49 USD), Workday (-5.46 Prozent auf 203.06 USD) und Adobe (-4.99 Prozent auf 332.54 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 18’211’834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3.863 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Charter A-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com