Intel Aktie 941595 / US4581401001

24.07
CHF
-1.13
CHF
-4.47 %
13:53:31
BRXC
19.09.2025 13:47:27

Intel Underweight

Intel
24.07 CHF -4.47%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Intel nach dem milliardenschweren Einstieg des KI-Chip-Spezialisten Nvidia beim schwächelnden Branchenkollegen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21 US-Dollar belassen. Die zudem vereinbarte Zusammenarbeit der beiden Chiphersteller dürfte vor allem Nvidia zugutekommen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für Intel sieht er deutlich weniger Vorteile./gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Underweight
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 21.00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 30.57 		Abst. Kursziel*:
-31.31%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 30.57 		Abst. Kursziel aktuell:
-31.31%
Analyst Name::
Harlan Sur 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse