NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 21 auf 35 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe stark abgeschnitten und mit dem Umsatz klar positiv überrascht, schrieb Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dagegen liege der Ausblick unter den Erwartungen. Es sei noch viel zu früh, um einen Sieg für den angeschlagenen Konzern auszurufen./rob/gl/ajx;