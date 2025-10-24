Intel Aktie 941595 / US4581401001
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 21 auf 35 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe stark abgeschnitten und mit dem Umsatz klar positiv überrascht, schrieb Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dagegen liege der Ausblick unter den Erwartungen. Es sei noch viel zu früh, um einen Sieg für den angeschlagenen Konzern auszurufen./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 35.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 38.16
|
Abst. Kursziel*:
-8.28%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 38.16
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.28%
|
Analyst Name::
Stacy Rasgon
|
KGV*:
-
