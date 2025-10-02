NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 21 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Laut einem Medienbericht solle Intel erste Gespräche darüber führen, den Konkurrenten AMD als Kunden für seine Waferfertigung zu gewinnen, schrieb Stacy Rasgon am Mittwochabend. Dies sei die neueste Meldung in einer Reihe von offiziellen Ankündigungen und spekulativen Berichten. Rasgon bleibt skeptisch und sieht bei Intel weiterhin grundlegende Probleme. Wegen der immer wieder aufkommenden Schlagzeilen sei es aber schwierig, bei Intel-Aktien auf fallende Kurse zu setzen./tih/ag;