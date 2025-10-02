Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’408 0.4%  SPI 17’081 0.4%  Dow 46’441 0.1%  DAX 24’301 0.8%  Euro 0.9359 0.1%  EStoxx50 5’635 1.0%  Gold 3’867 0.0%  Bitcoin 94’367 0.0%  Dollar 0.7970 0.0%  Öl 65.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt
Nestlé-Aktie fester: PAI strukturiert Milliarden-Investment in Froneri neu - Nestlé begrüsst Schritt
Intel-Aktie zieht kräftig an: Potentieller Produktionsdeal mit AMD
Investieren jenseit vom KI-Hype - Auf welche Aktien Capital Group setzt
EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...

Intel Aktie 941595 / US4581401001

28.78
CHF
1.78
CHF
6.58 %
10:08:32
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2025 08:11:14

Intel Market-Perform

Intel
28.78 CHF 6.58%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 21 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Laut einem Medienbericht solle Intel erste Gespräche darüber führen, den Konkurrenten AMD als Kunden für seine Waferfertigung zu gewinnen, schrieb Stacy Rasgon am Mittwochabend. Dies sei die neueste Meldung in einer Reihe von offiziellen Ankündigungen und spekulativen Berichten. Rasgon bleibt skeptisch und sieht bei Intel weiterhin grundlegende Probleme. Wegen der immer wieder aufkommenden Schlagzeilen sei es aber schwierig, bei Intel-Aktien auf fallende Kurse zu setzen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 21:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 21:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Intel

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Intel-Kurs >5 >10 >15
Fallender Intel-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 21.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 35.94 		Abst. Kursziel*:
-41.57%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 35.94 		Abst. Kursziel aktuell:
-41.57%
Analyst Name::
Stacy Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten