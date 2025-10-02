Intel Aktie 941595 / US4581401001
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 21 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Laut einem Medienbericht solle Intel erste Gespräche darüber führen, den Konkurrenten AMD als Kunden für seine Waferfertigung zu gewinnen, schrieb Stacy Rasgon am Mittwochabend. Dies sei die neueste Meldung in einer Reihe von offiziellen Ankündigungen und spekulativen Berichten. Rasgon bleibt skeptisch und sieht bei Intel weiterhin grundlegende Probleme. Wegen der immer wieder aufkommenden Schlagzeilen sei es aber schwierig, bei Intel-Aktien auf fallende Kurse zu setzen./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 21:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 21.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 35.94
|
Abst. Kursziel*:
-41.57%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 35.94
|
Abst. Kursziel aktuell:
-41.57%
|
Analyst Name::
Stacy Rasgon
|
KGV*:
-
