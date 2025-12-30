Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende

Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0.25 Prozent tiefer bei 25’462.56 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.061 Prozent auf 25’509.88 Punkte an der Kurstafel, nach 25’525.56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25’456.92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’577.58 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Wert von 25’434.89 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 24’679.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21’197.09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 21.39 Prozent aufwärts. Bei 26’182.10 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Diamondback Energy (+ 1.80 Prozent auf 151.25 USD), Intel (+ 1.69 Prozent auf 37.30 USD), Baker Hughes (+ 1.56 Prozent auf 46.09 USD), Marvell Technology (+ 1.17 Prozent auf 86.76 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1.10 Prozent auf 665.95 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Enphase Energy (-2.84 Prozent auf 32.19 USD), JDcom (-1.91 Prozent auf 28.71 USD), Palantir (-1.81 Prozent auf 180.84 USD), Axon Enterprise (-1.45 Prozent auf 572.11 USD) und Gilead Sciences (-1.39 Prozent auf 123.18 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23’289’253 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.934 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.66 erwartet. Mit 6.60 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

