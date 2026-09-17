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ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

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17.09.2026
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18.09.2026 07:10:26

ING Group Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING auf "Hold" belassen. Mit dem neuen Zinserhöhungszyklus nehme der Wettbewerb um Einlagegelder in Spanien wieder zu, schrieb Miruna Chirea in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie sieht ihn aber nicht systemweit, sondern vor allem zwischen den Neobanken und Bankinter, Sabadell und der ING. Die größten Banken verfügten über üppige Liquidität und favorisierten Prämien für Gehaltskonten gegenüber höheren Einlagezinsen. Die höchsten Zinsen böten die Neobanken. Insgesamt sieht Chirea die Caixa im aktuellen Umfeld in Spanien am besten dastehen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 18:51 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ING Group Hold
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