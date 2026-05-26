Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’580 0.4%  SPI 19’173 0.4%  Dow 50’462 -0.2%  DAX 25’312 0.5%  Euro 0.9141 0.0%  EStoxx50 6’093 0.5%  Gold 4’484 -0.5%  Bitcoin 59’424 -0.2%  Dollar 0.7851 -0.1%  Öl 97.3 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Fraport und Lufthansa im Blick: Kerosin-Engpässe diesen Sommer kein Thema
Strategiewechsel bei Bridgewater: Milliarden-Wette auf KI-Hardware-Boom - Top 10-Beteiligungen in Q1 im Blick
Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo
Kupfer: Ein unverzichtbares Metall
Danone-Aktie: Britische CMA erwartet Stellungnahmen zum Huel-Milliardendeal
Suche...
eToro entdecken

ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

24.41
CHF
0.42
CHF
1.75 %
09:07:24
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.05.2026 06:36:22

ING Group Hold

ING Group
24.58 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Spanien sei eine der attraktivsten Wachstumschancen für die Großbank, schrieb Theo Massing am Dienstagabend. Investitionen belasteten zunächst die Profitabilität, dürften sich langfristig allerdings auszahlen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ING Group Hold
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
26.83 € 		Abst. Kursziel*:
4.34%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
26.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.24%
Analyst Name::
Theo Massing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ING Group

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ING Group

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:36 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.05.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

ING Group 24.47 1.98% ING Group