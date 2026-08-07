ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
27.67CHF
-1.07CHF
-3.71 %
07.08.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.08.2026 12:19:35
ING Group Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 34,20 auf 35,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Donnerstag an den besser als erwarteten Quartalsbericht der Bank an./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
35.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.78 €
|
Abst. Kursziel*:
16.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.49%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ING Group
|
01.08.26
|ING-Deutschland-Chef: Frühstartrente als Chance nutzen (AWP)
|
31.07.26
|Juli 2026: Die Expertenmeinungen zur ING Group-Aktie (finanzen.net)
|
30.07.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ING Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Ausblick: ING Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
16.07.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: ING Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.07.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)