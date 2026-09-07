ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
29.99CHF
0.66CHF
2.23 %
07.09.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.09.2026 06:39:07
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 33,10 auf 36,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee schraubte am Montag ihre Prognosen für den Zinsüberschuss sowie daraus resultierend das bereinigte Ergebnis je Aktie in den zwei kommenden Jahren etwas nach oben. Zudem verwies sie auf ihre angehobenen Bewertungsmultiplikatoren./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
36.30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
32.08 €
|
Abst. Kursziel*:
13.14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
32.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.30%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ING Group
|
03.09.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Wie Experten die ING Group-Aktie im August einstuften (finanzen.net)
|
27.08.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
13.08.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.08.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.08.26
|ING-Deutschland-Chef: Frühstartrente als Chance nutzen (AWP)
|
31.07.26
|Juli 2026: Die Expertenmeinungen zur ING Group-Aktie (finanzen.net)