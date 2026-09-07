NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 33,10 auf 36,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee schraubte am Montag ihre Prognosen für den Zinsüberschuss sowie daraus resultierend das bereinigte Ergebnis je Aktie in den zwei kommenden Jahren etwas nach oben. Zudem verwies sie auf ihre angehobenen Bewertungsmultiplikatoren./rob/gl/ag;