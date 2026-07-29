ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die niederländische Großbank habe stark abgeschnitten, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. In Verbindung mit einer guten Kostenkontrolle dürften die Geschäftstrends und die angehobene Prognose für das Nettozinsergebnis im kommerziellen Bankgeschäft zu einer Anhebung der Markterwartungen führen./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
29.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.18%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
29.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.50%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|13:17
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:17
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|13:17
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|27.71
|5.80%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:53
|
Warburg Research
Medios Buy
|13:47
|
UBS AG
Eni Buy
|13:45
|
UBS AG
Deutsche Bank Buy
|13:43
|
Deutsche Bank AG
Philips Hold
|13:42
|
Bernstein Research
Sartorius vz. Outperform
|13:42
|
RBC Capital Markets
ING Group Sector Perform
|13:40
|
Jefferies & Company Inc.
Heidelberg Materials Buy